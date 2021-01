VIDEO – Balotelli all’89’ regala il 2-1 sulla Juventus e la semifinale all’Inter

Steindy (talk) 00:22, 29 November 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 gennaio 2010. Tra i nerazzurri e la semifinale di Coppa Italia c’è la Juventus. Nella vittoria per 2-1, il gol decisivo è di Mario Balotelli.

BIG MATCH – Il 28 gennaio 2010 Inter e Juventus si trovano di fronte nei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida è a eliminazione diretta, chi vince passa direttamente alle semifinali. I bianconeri passano in vantaggio al 10′ con un gran tiro da fuori di Diego, sul quale Francesco Toldo oppone troppa poca resistenza. Gli uomini di José Mourinho sono più in forma e controllano la gara, ma il pareggio arriva solo a ripresa inoltrata. Al 71′ Wesley Sneijder batte una punizione dal limite, che Lucio trasforma in rete con un allungo sul secondo palo. Poi all’89’ esplode San Siro. Thiago Motta prova la botta mancina da fuori, ma Gianluigi Buffon devia lateralmente. Sulla respinta si fionda Mario Balotelli, che insacca col piatto il gol della vittoria e della qualificazione. Rivediamo gli highlights della sfida del video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: