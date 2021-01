Agoume-Inter, caccia al rinnovo: Bayern Monaco in agguato

Dreamstime – Foto Michele Nucci during Italian football Coppa Italia match Bologna FC vs Spezia Calcio at the Dall Ara stadium in Bologna, Italy, November 25 2020 Photo Michele Nucci/ LM

L’Inter vuole blindare Lucien Agoume, giovane centrocampista in prestito allo Spezia: si cerca il rinnovo, con il Bayern Monaco in agguato

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, l’Inter avrebbe intenzione di blindare Lucien Agoume. Infatti sul giovane centrocampista, attualmente in prestito allo Spezia, ci sarebbe anche Bayern Monaco. Anche per questo motivo nei prossimi giorni il club nerazzurro vorrebbe accelerare per il rinnovo del giocatore, il cui contratto è in scadenza nel 2022.

Fonte: Alessio Alaimo – TuttoMercatoWeb.com