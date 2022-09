Lecce-Inter Campionato Primavera 1: la lista dei 23 convocati di Coppitelli

Lecce-Inter, gara valida per la quinta giornata di andata del campionato Primavera 1 TIM VISION, andrà in scena sabato 10 settembre 2022 alle ore 13:00 presso il Centro Sportivo Deghi Center di San Pietro in Lama. Di seguito i convocati della squadra allenata da Federico Coppitelli (QUI tutte le informazioni utili per seguire la partita anche su Inter.News.it)

I CONVOCATI DEL LECCE PRIMAVERA

Portieri: Borbei, Leone, Moccia

Difensori: Abdellaoui, Hasic, Pascalau, Dorgu, Munoz, Russo

Centrocampisti: Berisha, Borgo, Gueddar, Minerva, Samek, Vulturar

Attaccanti: Corfitzen, Daka, Milli, Mommo, Salomaa, Burnete, Carrozzo, Perricci.

Fonte: uslecce.it