Bellinazzo: «Cessione Inter, se ne parla da tempo! PIF? No per motivo»

Bellinazzo, noto giornalista italiano, in collegamento con il canale Twitch di Calciomercato.it, ha parlato della clamorosa indiscrezione legata a una possibile cessione dell’Inter, con la famiglia Zhang che avrebbe dato mandato Goldman Sanchs per la cessione le quote nerazzurre (Vedi QUI).

PROBLEMI DALLA CINA – Marco Bellinazzo parla delle difficoltà della famiglia Zhang a investire viste le restrizioni del Governo cinese: «C’è in atto una parabola, che è quella degli investimenti cinesi nel calcio europeo ed è giunta alla conclusione. Nel 2015/16 si era arrivati a investimenti sui club per 3 miliardi e l’Inter era il fiore all’occhiello della campagna. Poi la politica del governo cinese è cambiata, la galassia Zhang è cambiata, con nuovi soci. Spesso associamo Suning alla famiglia Zhang, non è più così automatico. Il governo cinese si è concentrato di più sugli investimenti interni sul calcio. L’Inter si sta basando sull’autofinanziamento, ma non è una strada perseguibile per molto tempo, l’ipotesi cessione è sul tavolo da diverso tempo. C’è una valutazione importante, con anche la cessione del Milan a fare da storico. Considerando anche quanto hanno speso gli Zhang nell’Inter sono esposti per circa 600 milioni e quindi la valutazione non può scendere sotto il miliardo».

INVESTIMENTO DIFFICILE – Il collega poi si sofferma a parlare del possibile interesse di PIF: «Sulla presenza di investitori arabi per l’Inter, in particolare su Pif, sono sempre stato scettico per una questione prettamente giuridica se facciamo riferimento allo stesso soggetto, ovvero l’Arabia Saudita, che ha già fatto investimenti importanti sul Newcastle e avrebbe due club che non potrebbero poi essere iscritte entrambe alla Champions per esempio. Basti pensare al City Group, non è stato prelevato nessun club che potesse intaccare la sfera del Manchester City. Gli americani sono in questo momento i soggetti più attenti all’industria del calcio».