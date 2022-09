Karchouni: «Inter Women, entusiaste per questo inizio! Ora la Juventus»

Ghoutia Karchouni esprime tutta la sua felicità per la vittoria all’esordio di Inter Women e parla della prossima sfida contro la Juventus. Di seguito le sue parole su Inter TV.

ENTUSIASMO – Ghoutia Karchouni è entusiasta per la vittoria alla prima giornata di campionato e pensa alla sfida contro la Juventus: «Vittoria all’esordio? È sempre un bene iniziare bene perché si va sulla giusta direzione per la stagione. Sono felice per questo inizio, però devo dire grazie alle compagne per l’assist. Devo fare i complimenti alla squadra perché non è semplice vincere 4-1. Juventus-Inter sarà una grande partita, siamo molto entusiaste per questa partita».