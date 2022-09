Inter-Torino, Handanovic e non solo. Inzaghi ne cambia quattro: la probabile formazione – Sky

L’Inter riparte da San Siro, in particolare dalla difficile sfida casalinga contro il Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Samir Handanovic torna tra i titolari. Quattro in totale i cambi effettuati da Simone Inzaghi rispetto la sconfitta contro il Bayern Monaco.

QUATTRO CAMBI – Il Torino si presenta a San Siro con ben 10 punti in classifica, uno in più rispetto l’Inter che è chiamata a rispondere dopo la sconfitta in campionato contro il Milan. Simone Inzaghi si aspetta una risposta dai suoi ragazzi dopo la sconfitta nel derby, ma anche quella in UEFA Champions League contro il Bayern Monaco. Rispetto la partita giocata in settimana, difatti, il tecnico cambierà ben quattro elementi dalla formazione titolare: il primo è il capitano Samir Handanovic, che ritrova la maglia dal 1′. Secondo Sky Sport, inoltre, cambieranno anche gli esterni: dentro Mattia Darmian e Federico Dimarco. A centrocampo torna anche Nicolò Barella dopo la panchina contro i tedeschi. Confermata la coppia d’attacco con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo Sky Sport (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.