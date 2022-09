Inter-Torino, Paro (vice Juric) con 3 cambi dal 1′ a San Siro: torna Sanabria

Inter-Torino è la partita in programma domani a San Siro alle ore 18.00 (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi). La squadra di Juric, ancora assente in panchina per via di una polmonite (QUI le parole del suo vice), potrebbe scendere in campo con tre differenze rispetto all’ultima partita con il Lecce. Le ultime di Sky Sport

DIFFERENZE – Inter-Torino è l’anticipo della sesta giornata di Serie A in programma a San Siro domani alle ore 18.00. La squadra di Ivan Juric, finora protagonista di un eccellente cammino in campionato, potrebbe scendere in campo con tre differenze rispetto all’ultima partita con il Lecce. Innanzitutto Buongiorno al posto di Schuurs al centro della difesa. Poi a centrocampo Linetty rileva Ilkhan e per finire in attacco torna titolare Sanabria ai danni di Pellegri.

TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria