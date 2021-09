Italia Under 19, Olanda KO: a segno un giovane dell’Inter

Vittoria targata Inter per l’Italia Under 19. Gli azzurrini – dopo la sconfitta contro l’Inghilterra – hanno superato con un netto 3 a 0 i pari categoria dell’Olanda. Ecco il report del match con il giovaner nerazzurro Casadei protagonista

REPORT – “Una vittoria meritata quella degli Azzurrini, con le tutte e tre le reti maturate sugli sviluppi di palle inattive: in vantaggio all’8′ con un colpo di testa dell’attaccante della Fiorentina Egharevba su angolo di Miretti, l’Italia ha raddoppiato in chiusura di primo tempo grazie al centrocampista dell’Inter Cesare Casadei, che ha risolto una mischia dopo un’altra azione da calcio d’angolo. Al 78’ a fissare il risultato sul 3-0 ci ha pensato il difensore dell’Hellas Verona Diego Coppola, bravo a girare di testa in rete la punizione calciata da Nicolò Cavuoti“.

Fonte: figc.it