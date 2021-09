Tacchinardi: «Inter prima, Juventus dietro. Ma la Roma ha uno pazzesco»

Tacchinardi dà l’Inter come favorita per vincere la Serie A. L’ex centrocampista della Juventus, ora allenatore, non esclude dalla lotta Juventus e Roma: queste le sue parole a “Maracanà” su “TMW Radio”.

IN TRE PER IL TITOLO – Alessio Tacchinardi dà i giudizi sulle squadre in attesa che riparta la Serie A: «Io dico Inter prima, seconda la Juventus. Poi metto la Roma e dopo il Milan: se va avanti l’alchimia tra José Mourinho, i tifosi e la squadra la Roma può essere una squadra interessanti. Ha tanti giocatori forti e Tammy Abraham è pazzesco: secondo me sposta veramente gli equilibri e le difese, mi sta impressionando. Dietro l’Inter metto la Juventus, che Massimiliano Allegri so che riuscirà a metterla a posto, e poi la Roma».