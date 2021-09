Ranocchia incontra un giocatore del Boca Juniors: «Un piacere conoscerti»

Andrea Ranocchia continua ad allenarsi ad Appiano Gentile durante la sosta per le nazionali. Ma non solo. Per il difensore nerazzurro, infatti, è arrivata l’occasione di conoscere un altro difensore. Del Boca Juniors. Ovvero Nicolas Valentini.

INCONTRO – Incontro con un collega difensore per Andrea Ranocchia, come testimoniato da un suo post su Instagram. Si tratta di Nicolas Valentini, giovane giocatore del Boca Juniors, attualmente in Italia in vacanza. Il giocatore nerazzurro ha pubblicato un post con un il collega e con la sua maglia autografata. “È stato un piacere averti conosciuto. Grazie per la maglia e in bocca al lupo per il tuo futuro!”.

