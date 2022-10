Inter-Viktoria Plzen (Youth League), le pagelle: Iliev stratosferico! Poi Grygar

Inter-Viktoria Plzen di UEFA Youth League ha visto la vittoria per 4-2 della squadra di Chivu (vedi articolo): nelle pagelle, ovviamente, il migliore in campo è Iliev. I nerazzurri sono aritmeticamente qualificati ai play-off con una giornata d’anticipo, grazie a un sensazionale poker del bulgaro. Benissimo anche Grygar.

NIKOLAOS BOTIS 6 – Di fatto subisce gol su un tiro in porta degli avversari, perché il secondo è del compagno di squadra Fontanarosa. Per il resto mai impegnato.

Inter-Viktoria Plzen UEFA Youth League, le pagelle – DIFESA

MATTIA ZANOTTI 6.5 – Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo dove si fa vedere poco. Da un suo cambio di gioco nasce l’azione del terzo gol di Iliev.

ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Il voto è una media fra il primo tempo da 7, con due salvataggi nelle uniche discese pericolose del Viktoria Plzen, e l’autogol di inizio ripresa. Esce per un problema fisico.

– Dall’81’ GIACOMO STABILE SV – Preso in mezzo in occasione del 4-2, su palla sporca.

TOMMASO GUERCIO 6 – Discreto nel primo tempo, nella ripresa rischia l’autogol con una deviazione di petto che però risulta provvidenziale. Anche lui, come Stabile, rimane fermo sulla carambola che causa il 4-2.

ANDREA PELAMATTI 7 – Grande giocata quella con cui, al volo, trova un acrobatico assist per il terzo gol di Iliev. Nel primo tempo per poco non mandava in gol anche Andersen.

Inter-Viktoria Plzen UEFA Youth League, le pagelle – CENTROCAMPO

SILAS ANDERSEN 6.5 – Vicino al gol alla mezz’ora quando di testa impegna il portiere avversario. Anche lui fra i tanti ammoniti nerazzurri.

SIMONE BONAVITA 7 – Pericolosissimo sui calci piazzati, da un suo destro nasce la palla che diventa 1-0. E non è l’unica che mette per i compagni.

– Dal 67′ JACOPO MARTINI 6 – Entra a partita quasi in ghiaccio.

SAMUEL GRYGAR 7.5 – Non fa gol ma li fa fare a Iliev, con due assist di pregevolissima fattura. Il primo è di petto, il secondo un filtrante perfetto per mandare in porta il compagno sul poker.

– Dal 79′ ALEKSANDAR STANKOVIC SV

Inter-Viktoria Plzen UEFA Youth League, le pagelle – ATTACCO

VALENTIN CARBONI 7 – Si accende a sprazzi ma quando lo fa è un gioiello. Sua la prima occasione, avvia due dei quattro gol di Iliev pur non servendo materialmente lui gli assist (li fa Grygar). Baier gli toglie un sinistro da sotto l’incrocio.

– Dal 79′ KEVIN ZEFI SV – Il tempo di prendersi un’ammonizione nel finale.

DENNIS CURATOLO 6 – Il primo a uscire, assieme a Bonavita, senza aver trovato grosse soddisfazioni personali. Va vicino al gol poco prima dell’intervallo.

– Dal 67′ FRANCESCO PIO ESPOSITO 6 – Sfiora il 4-1 di testa mandando a lato.

NIKOLA ILIEV 9 – È l’uomo che sta trascinando la Primavera in questo 2022, dopo il gol in finale la stagione scorsa alla Roma e quello domenica a Firenze per la prima vittoria in campionato. Oggi ne fa quattro (non è un errore!), due per tempo, con una dimostrazione di superiorità tecnica clamorosa.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 7 – Finalmente la continuità! Dopo la vittoria di Firenze serviva ottenere un altro risultato e questo è arrivato, con la ciliegina sulla torta della qualificazione anticipata grazie alla vittoria del Barcellona. Unica nota negativa i due gol subiti.