Inter-Viktoria Plzen, Acerbi dal 1′ ma con una differenza! Lukaku in panca

Inter-Viktoria Plzen è la sfida in programma alle 18.45 a San Siro (QUI le ultime sui cechi), match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League che con una vittoria apre le porte degli ottavi alla squadra di Inzaghi. Secondo le ultime di Sky Sport, Inzaghi va verso un cambio in difesa con Acerbi dal 1′ al posto di de Vrij

Inter-Viktoria Plzen è un match decisivo in ottica ottavi di finale: la squadra di Simone Inzaghi infatti con una vittoria potrebbe accedervi con una giornata di anticipo estromettendo di fatto il Barcellona. Il tecnico nerazzurro va verso un undici con qualche modifica rispetto alla sfida contro la Fiorentina.

Inter-Viktoria Plzen, Bastoni verso una maglia da titolare: in attacco torna Dzeko

Inzaghi apporta qualche modifica all’undici iniziale rispetto alla sfida con la Fiorentina. Innanzitutto in difesa si rivede Bastoni dal 1′ mentre al centro torna Acerbi con de Vrij in panchina. In porta confermatissimo Onana così come i tre in mezzo al campo, ovvero Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne torna Dumfries a destra mentre su quella sinistra Gosens ha qualche chance ma attualmente Dimarco è in netto vantaggio. In attacco scelte di fatto per ora obbligate visto che Lukaku rientra da un lungo stop e al massimo giocherà qualche minuto di partita: Dzeko torna titolare al fianco di Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2), probabile formazione: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.