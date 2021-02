Inter Primavera, ora la settimana della verità: Milan e Juventus in 3 giorni

Condividi questo articolo

Armando Madonna – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter Primavera è arrivata alla settimana della svolta. Un concetto già espresso per presentare il periodo nerazzurro in Serie A ma anche per la squadra di Madonna non è tanto diverso. Si inizia in casa del Milan per poi ospitare la Juventus. Tutto in 72 ore

DERBY DI MILANO – La settimana del Derby di Milano è iniziata per la Prima Squadra ma anche per la Primavera. E se l’Inter di Antonio Conte sarà ospite del Milan dell’ex Stefano Pioli solo domenica 21 febbraio, all’Inter Under-19 di Armando Madonna toccherà già domani. La 10ª giornata del Campionato Primavera 1, in programma mercoledì 17 febbraio a partire dalle ore 15.00, propone un interessantissimo Milan-Inter in casa rossonera. Curiosità? L’Inter di Madonna e il Milan di Federico Giunti sono entrambe a quota 15 punti dopo nove giornate. A -6 dalla vetta.

DERBY D’ITALIA – La condivisione del quinto posto in classifica probabilmente smetterà di essere tale domani, quando e se una delle due milanesi vincerà il Derby Primavera. Ma la settimana nerazzurra non terminerà con il turno infrasettimanale. Dopo la trasferta in casa del Milan, l’Inter di Madonna sabato 20 ospiterà la Juventus di Andrea Bonatti, che per il momento è seconda insieme alla SPAL di Giuseppe Scurto a quota 17 punti. Anche il Derby d’Italia può essere una data in rosso con la scritta “sorpasso”. Inutile dire quale sia l’obiettivo nerazzurro in questa settimana-verità, dopo un avvio non di certo brillante. Fare sei punti, a questo punto della stagione, può rimettere un po’ di ordine al Campionato Primavera 1 dell’Inter Under-19 di Madonna.