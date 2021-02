Vidal, oggi riposo come tutta l’Inter. Da domani prova, ma Eriksen avanti

Condividi questo articolo

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Vidal resta in dubbio per il derby Milan-Inter di domenica pomeriggio (ore 15). Il centrocampista cileno ha saltato la partita con la Lazio per un infortunio subito a Firenze, ancora non del tutto smaltito. Oggi giorno di riposo, ma da domani proverà a rientrare in gruppo. Per Matteo Barzaghi resta Eriksen in vantaggio.

MILAN-INTER, -5 – Prosegue l’avvicinamento al derby Milan-Inter. Il giornalista Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, vede bene il ballottaggio possibile fra Arturo Vidal e Christian Eriksen: «Comunque è una domanda positiva, significa che Antonio Conte ha ritrovato il danese. Eriksen sta entrando talmente tanto in squadra che può considerarsi un’alternativa a Vidal, che ieri si è allenato a parte. Oggi riposa come tutti i compagni, domani forse farà la partitella col gruppo. Eriksen sta dando garanzie a Conte, non solo con le geometrie ma anche con un qualcosa di più in termini di aggressività e corsa. La condizione è sicuramente cresciuta, poi piace a Conte che quando gli avversari marcano Marcelo Brozovic si può uscire su Eriksen con la palla. Può confondere gli avversari, perché non sai a chi affidarti. Eriksen sembra leggermente in vantaggio, mancano ancora tanti giorni ma è un bel dilemma».