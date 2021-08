Inter Primavera, crollo in amichevole per i ragazzi di Chivu: 2-0 in 10 minuti

Sconfitta per l’Inter Primavera nell’amichevole in programma oggi e terminata da poco contro il Varese, in trasferta. 2-0 il risultato che vede i ragazzi di Cristian Chivu sconfitti.

SCONFITTA – Crolla l’Inter Primavera di Mister Cristian Chivu nel test precampionato in trasferta contro il Varese. Succede tutto in 10 minuti, con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo soli due minuti. Di Renzo prende palla, carica il destro e da 20 metri insacca il gol dell’1-0. Al decimo arriva anche il raddoppio: cross dalla sinistra, Basti sbaglia l’uscita e lascia tutto il tempo a Mamah di segnare il 2-0. La partita prosegue su ritmi piuttosto blandi fino al termine, con anche un palo del Varese sempre nel primo tempo.