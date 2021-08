Lazaro, formula definita con il Benfica: trattativa verso la chiusura – SM

Valentino Lazaro è ormai a un passo dal lasciare l’Inter per accasarsi al Benfica. Marco Barzaghi, giornalista di “SportMediaset” ha confermato quanto emerso già in mattinata (vedi articolo) riguardo alla formula e alle cifre dell’operazione.

FORMULA E CHIUSURA – L’avventura di Valentino Lazaro con l’Inter è ormai giunta al termine. L’esterno austriaco, dopo due prestiti a Newcastle e Borussia Monchengladbach, è rientrato a Milano in estate. Ma non ha mai avuto la possibilità di giocare nessuna delle sfide precampionato, con Simone Inzaghi che lo ha di fatto escluso dai suoi piani tecnici. La prossima destinazione del giocatore è il Benfica, con il quale l’Inter ha trovato l’accordo per la cessione. Prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 8,5 milioni di euro.