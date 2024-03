Inter-Lecce Primavera 0-1, che crollo! 10 contro 10 e rigori decisivi

Termina con il punteggio di 0-1 Inter-Lecce Primavera, sfida valevole per la ventisettesima giornata del Campionato Primavera. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-0

SECONDO TEMPO – Non riesce più a vincere l’Inter Primavera, che contro il Lecce addirittura crolla tra le mura di casa in una partita in cui succede di tutto. In superiorità per parte del primo e del secondo tempo, la squadra di Chivu non riesce a trovare la via del gol. Tanto che, nonostante l’11 contro 10, al 66′ sono gli ospiti ad andare in vantaggio: calcio di rigore che – a differenza di Stankovic nel primo tempo – Burnete trasforma nonostante Raimondi intuisca la traiettoria del pallone. Piove sul bagnato al 74′, quando Cocchi – che causa anche il rigore del vantaggio leccese – prende una doppia ammonizione nel giro di un minuto equilibrando anche il numero di giocatori in campo. Nonostante tutto l’Inter non si arrende e al minuto 84 va a un passo dal pareggio con Berenbruch. A nulla serve il forcing finale: altra partita senza vincere per l’Inter, che continua nel suo periodo di crisi.

INTER-LECCE PRIMAVERA 0-1

rig. Burnete al 66′