Inter-Lecce Primavera 0-1, il tabellino della partita della 27ª giornata

Inter-Lecce Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la ventisettesima giornata del Campionato Primavera 1.

CROLLO − Continua il periodo di crisi dell’Inter Primavera, che cade in casa per 0-1 contro il Lecce. Dopo il rigore sbagliato da Stankovic nel primo tempo, i nerazzurri giocano parte del primo e del secondo tempo in superiorità numerica. A passare in vantaggio sono però i salentini, che sbloccano la gara su rigore. La doppia ammonizione di Cocchi, poi, riequilibra la situazione in campo nel finale. Un finale però amaro, con l’Inter che non riesce nemmeno a trovare il gol del pari.

INTER-LECCE PRIMAVERA 0-1 – IL TABELLINO INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 26 Miconi, 15 Stante, 33 Alexiou, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 7 Owusu, 11 Quieto.

A disposizione: 12 Tommasi, 3 Cocchi, 5 Bovo, 8 Di Maggio, 9 Sarr, 19 Matjaz, 22 Spinaccè, 23 Maye, 28 Mazzola, 29 Diallo, 34 Mosconi.

Allenatore: Cristian Chivu. LECCE (4-2-3-1): 20 Borbei; 42 Russo, 16 Pacia, 78 Esposito, 4 Addo; 10 Yilmaz, 6 Samek; 24 Daka, 7 Mcjannet, 11 Winkelmann; 9 Burnete.

A disposizione: 12 Leone, 30 Verdosci, 8 Casciano, 17 Agrimi, 18 Metaj, 21 Davis, 23 Zivanovic, 35 Helm, 77 Jemo, 99 Vescan-Kodor.

Allenatore: Federico Coppitelli. Arbitro: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino (Assistenti: Marchese – Nicosia). Gol: rig. Burnete al 66′