Inter-Frosinone Primavera 1-0, pagelle: Quieto MVP, Di Maggio male, 5!

L’Inter Primavera torna finalmente a vincere e lo fa contro il Frosinone con il risultato di 1-0. L’asse Motta-Quieto risolve la gara e merita un 7 pieno. Le pagelle della partita del Konami Youth Development Centre.

Calligaris 6: Non deve fare interventi importanti. Il suo rientro dopo un mese dall’infortunio è però importante per il finale di stagione.

Inter-Frosinone Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 5.5: Non aggiunge niente alla spinta offensiva dei nerazzurri, lascia anche calciare Selvini a fine primo tempo per l’unica occasione del Frosinone. Leggero.

Stante 6: Luna non lo mette mai in difficoltà, il livello degli avversari gli permettono di vivere un pomeriggio piuttosto tranquillo.

Alexiou 6.5: Convince ancora il difensore greco, che non fa rimpiangere i titolari nelle idee di Chivu. Nonostante un testa a testa duro nel primo tempo non perde la ragione e comanda il reparto.

Motta 7: Fa meglio di Aidoo e serve molto bene gli attaccanti. La catena con Quieto e Berenbruch funziona ed è la più pericolosa del match. Suo è l’assist per il gol di Quieto.

Inter-Frosinone Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 5: Sbaglia un gol già fatto in area piccola a fine primo tempo. Gli rimarrà sulla coscienza e cala con il passare dei minuti, prendendo anche un cartellino giallo.

– dall’82’ Zarate Hidalgo S.V.

Stankovic 5.5: Non dà velocità alla manovra, si adegua ai ritmi generali e non adempie al suo dovere di regista dell’Inter.

– dall’82’ Bovo S.V.

Berenbruch 6.5: Sicuramente è il giocatore più ispirato della squadra di Chivu. Usa destro e sinistro, si inserisce in area di rigore e serve molto bene gli attaccanti. Prestazione completa e di alto livello.

Inter-Frosinone Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 5.5: Scivola da solo, non punta più gli avversari e sembra veramente in un momento buio. L’unico suo lampo è il cross verso il secondo palo per la testa di Motta e il gol di Quieto.

– dall’82’ De Pieri S.V.

Spinacce 6: Più presente nella manovra, tira anche in porta di testa facendo sentire la sua fisicità. Non è però pericoloso come dovrebbe.

– dal 57′ Owusu 6: Inizia da punta, finisce da esterno. In contropiede è devastante e crea lacune nella difesa del Frosinone. Non sfrutta però a dovere le occasioni create.

Quieto 7: Proprio lui, che ha avuto difficoltà fino ad ora, è stato il match-winner dell’Inter contro il Frosinone. Appoggia in rete in area piccola e corona una prestazione da MVP.

– dal 69′ Lavelli 6: Entra molto bene, tirando di testa verso la porta e trovandosi nella maniera corretta anche con Kamate.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 6.5: La sua Inter esce dalla crisi, ma lo fa non convincendo al 100%. La manovra non è veloce, manca l’ispiratore numero uno che è Kamate. Il gol è frutto di un ottimo inserimento di Motta, che arriva sul secondo palo dalla sua posizione arretrata servendo Quieto che si è spostato al centro. Buoni meccanismi che ricordano l’Inter di inizio stagione, che si è persa nell’ultimo e mese mezzo. C’è stato bisogno dell’ultima in classifica per tornare a vincere, ora la via da intraprendere è segnata. Basta solo seguirla per tenere il primo posto in campionato.