Udinese, allenamento a porte chiuse verso l’Inter. Un assente

Allenamento a porte chiuse per l’Udinese, che prosegue nella preparazione della sfida di lunedì sera contro l’Inter. Un assente, come spiegato anche dal tecnico Gabriele Cioffi in conferenza stampa.

ALLENAMENTO – Penultimo allenamento settimanale per l’Udinese, in vista della gara di lunedì sera contro l’Inter. Sessione a porte chiuse, caratterizzata – come si legge nella nota riportata sul sito ufficiale del club friulano – da lavoro tattico e sulle palle inattive. Un focus importante in vista della partita, mentre domani nella rifinitura il tecnico Gabriele Cioffi farà la conta degli uomini a sua disposizione.

Udinese-Inter, un assente momentaneo dall’allenamento

ASSENZA – Come spiegato dal tecnico, nell’allenamento odierno non era presente Brenner. L’attaccante brasiliano – con solo 4 presenze in questo campionato – è infatti tornato a casa per motivi personali. In ogni caso sarà di nuovo atteso domani dall’Udinese, ma difficilmente prenderà parte alla sfida contro l’Inter. Così come Davis che, nonostante si sia allenato, non è recuperato per lunedì.

PROBABILI SCELTE – In attesa di capire quella che sarà la lista dei convocati di Gabriele Cioffi per Udinese-Inter, alcune scelte di formazione le ha già espresse il tecnico stesso. Che davanti dovrebbe far partire Florian Thauvin e Roberto Pereyra insieme, considerando anche l’assenza per squalifica di Lucca. Tra i titolari dovrebbe esserci anche Isaac Success, che, citando il tecnico “Ha avuto una settimana discreta“. Il tutto in attesa, come detto, della rifinitura di domani. Che renderà più chiare le idee al tecnico dei friulani per la sfida contro l’Inter.