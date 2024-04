Frosinone, a un mese dall’Inter operazione per un giocatore

Manca poco più di un mese a Frosinone-Inter, sfida di campionato in programma il 12 maggio. Il club ciociaro, con una nota ufficiale, comunica la riuscita operazione per uno dei suoi giocatori, che sarà probabilmente assente per la partita.

OPERAZIONE RIUSCITA – Con una nota ufficiale, il Frosinone – a poco più di un mese dalla partita in programma in casa contro l’Inter, del 12 maggio – comunica la riuscita operazione al malleolo per il difensore Anthony Oyono. Questo il comunicato del club ciociaro: “Il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Anthony Oyono Torque si è sottoposto, nella giornata di ieri, a un intervento chirurgico al malleolo interno della caviglia destra. L’operazione è stata eseguita con successo presso la casa di cura San Rossore di Pisa“. Insomma, un infortunio non di poco conto, su cui si possono già fare dei ragionamenti in vista proprio della gara tra ciociari e nerazzurri.

Verso Frosinone-Inter: un mese per recuperare. Presenza difficile

ASSENTE QUASI CERTO – Considerando l’operazione e il tipo di infortunio, è lecito pensare che, guardando proprio a Frosinone-Inter, Oyono non sarà della partita. Una perdita importante per Eusebio Di Francesco, dal momento che il difensore ha raccolto 16 presenze in questa stagione. Non un titolarissimo, certo, ma sicuramente un elemento importante per la sua formazione. In ogni caso, come detto, parliamo di una gara in programma fra più di un mese e molte cose possono ancora cambiare. Nella speranza anche, perché no, che i nerazzurri possano arrivare alla partita con il titolo di campioni d’Italia già in tasca.