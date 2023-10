Inter-Benfica di Youth League 1-0 al 45’: Berenbruch colpisce!

Inter-Benfica di UEFA Youth League è iniziata a mezzogiorno e si è appena concluso il primo tempo: 1-0 il risultato per la squadra di Chivu. A Interello (segui il LIVE) per il momento decide un gol di Berenbruch.

INTER-BENFICA, PRIMO TEMPO – La partita inizia con un’ammonizione per l’Inter, ai danni di Francesco Stante dopo neanche quindici secondi (ferma una ripartenza avversaria). Il Benfica non è certo il massimo a livello di impostazione e da un errore arriva l’1-0, con Thomas Berenbruch che ringrazia per lo svarione del capitano ospite Diogo Prioste, gli ruba palla e si invola in area dove segna facilmente di piatto. Reazione portoghese al 20’, con una conclusione alta di Hugo Félix. Poco dopo ancora Berenbruch scatenato, si libera per il tiro da fuori col sinistro ma non inquadra la porta. L’Inter sfiora il raddoppio alla mezz’ora, quando Issiaka Kamaté si fa fermare la conclusione da Luka Velickovic su assist di Mike Aidoo. Al 37’ altro errore in disimpegno del Benfica, stavolta è Daniele Quieto a servire a destra Kamaté che prende l’esterno della rete. Si rivede il Benfica al 42’, quando Ivan Lima si gira in maniera improvvisa e di destro sfiora il palo alla destra di Alessandro Calligaris. Nel primo dei tre minuti di recupero ancora Hugo Félix, destro deviato in maniera provvidenziale e palla fuori di un soffio. Subito dopo ci prova Rafael Luis ma non inquadra la porta, portoghesi che chiudono in pressione.

INTER-BENFICA (UEFA YOUTH LEAGUE) 1-0 AL 45’

Gol: 11’ Berenbruch.