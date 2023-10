Inter-Benfica Primavera, Youth League: cronaca e risultato in diretta

L’Inter Primavera alle ore 12 scenderà in campo al Konami Youth Development Centre di Milano per la seconda giornata di UEFA Youth League contro il Benfica. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale.

LIVE INTER-BENFICA PRIMAVERA (ore 12)

11.52 Poco meno di 10 minuti all’inizio del match. C’è bisogno dei 3 punti in casa nerazzurra per dare continuità ai risultati in campionato e trovare il primo successo in ambito europeo.

11.44 Per i nerazzurri tornano tra i titolari Cocchi, rimasto in panchina nelle ultime due di campionato, e Stankovic. Il centrocampista era stato aggregato in Prima Squadra sotto gli ordini di Simone Inzaghi e oggi guiderà la regia dei ragazzi di Chivu.

11.30 L’Inter Primavera avrà a che fare col Benfica nella seconda partita di UEFA Youth League. Alla prima è arrivato un pari sfortunato contro la Real Sociedad, c’è bisogno perciò di una vittoria nel gruppo D. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Berenbruch; Kamaté, Spinaccè, Quieto.

In panchina: Raimondi, Bovo, Maye, Ricordi, Guercio, Vedovati, Diallo.

Allenatore: Cristian Chivu.

Benfica (4-3-3): Velickovic; Joao Conceiçao, Joao Fonseca, Wynder, Diogo Spencer; Joao Veloso, Diogo Prioste, Rafael Luis; Hugo Félix, Joao Rego, Ivan Lima.

In panchina: Mendes-Dudzinski, Leandro Martins, Carlos Meotti, Okon-Engstler, Rodrigo Rego, Silva, Mustmaa.

Allenatore: Pedro Valido.

