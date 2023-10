Inter-Benfica, Schmidt ha il dubbio di formazione sull’ex Joao Mario

Inter-Benfica si giocherà alle 21 per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League. Schmidt deve scegliere se schierare o meno l’ex Joao Mario in formazione.

L’EX O NO – Ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Benfica. Il grande dubbio di Roger Schmidt è se mettere o no Joao Mario, in ballottaggio con David Neres. Il brasiliano ha cominciato da titolare nel Classico vinto 1-0 contro il Porto venerdì, potrebbe essere un’indicazione. L’ex Inter, invece, è entrato all’86’ al posto di Angel Di Maria che ha deciso il big match. Un’altra situazione segnalata da Schmidt, che non ha convocato Joao Victor per motivi disciplinari, è se ci sarà un centravanti di peso oppure una soluzione più mobile. Probabile che, nonostante le parole della vigilia, la scelta sarà ridotta a uno fra Arthur Cabral (arrivato in estate dalla Fiorentina) e Petar Musa (in gol nel 3-3 di aprile).

LA SOSTITUZIONE – Il Benfica trova l’Inter senza il difensore Antonio Silva, che si è fatto espellere nella sconfitta per 0-2 col Red Bull Salisburgo alla prima giornata ed è quindi squalificato. Con Nicolas Otamendi ci sarà per forza di cose Morato. Completano il pacchetto arretrato Alexander Bah terzino destro e Fredrik Aursnes terzino sinistro. Quest’ultimo nella scorsa stagione giocava a centrocampo e segnò il momentaneo 1-1 nel match del Meazza. In porta ovviamente Anatoliy Trubin, che qualche mese fa sembrava destinato a vestire i colori nerazzurri. Centrocampo tutto nuovo, col talento in rampa di lancio Joao Neves e l’innesto estivo Orkun Kokçu che si è già ambientato alla perfezione. Con Di Maria e uno fra David Neres e Joao Mario scontato Rafa Silva trequartista nel 4-2-3-1. Questa la probabile formazione di Schmidt per Inter-Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Aursnes; Kokçu, Joao Neves; Di Maria, Rafal Silva, David Neres; Musa.