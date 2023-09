Frosinone-Inter Primavera 1-2: altra vittoria di Chivu, Milan a -2!

Frosinone-Inter Primavera, gara valida per la quarta giornata del campionato di categoria, termina con una vittoria per la squadra di Chivu. Dopo il vantaggio raggiunto nel primo tempo, nei secondi 45′ i nerazzurri chiudono la sfida.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-1 dei primi 45′ in Frosinone-Inter Primavera, nella ripresa i ragazzi di Cristian Chivu raddoppiano subito il risultato. Per un tocco di braccio di Daniel Macej in area di rigore l’arbitro concede un calcio di rigore ai nerazzurri. Dal dischetto al 54′ parte Luca Di Maggio, che spiazza il portiere e firma il secondo gol in campionato. Al 67′, però, i padroni di casa accorciano le distanze con la rete di Alessandro Boccia, che calcia di destro dai 25 metri. Forte del gol il Frosinone nel finale mette pressione ai nerazzurri, che riescono però a mantenere il vantaggio. Frosinone-Inter Primavera, dunque, termina 1-2, con i ragazzi di Chivu che conquistano un’altra vittoria e tre punti importanti. Ora possono salire a quota 10 in campionato e restare attaccati al Milan, in vetta a soli due punti di distanza.

FROSINONE-INTER PRIMAVERA 1-2

Kamate (I) al 14′, Di Maggio (I) al 54′ (R), Boccia (F) al 67′.