Fiorentina-Inter Primavera 0-0 al 45′: male la difesa, Botis il migliore

Fiorentina-Inter in campo per la 9ª giornata di Campionato Primavera 1. Primo tempo che termina 0-0, senza grandi occasioni per i nerazzurri. Di seguito il report del primo tempo di Fiorentina-Inter.

NB: Segui Fiorentina-Inter grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Cristian Chivu continua a cambiare. Contro la Fiorentina torna al 3-5-2. Stesso modulo utilizzato dai Viola. La prima vera occasione ce l’hanno i padroni di casa. Grave errore di marcatura da parte dei difensori nerazzurri. Fallou Sene si trova un pallone sulla testa a mezzo metro dal portiere ma non riesce a trovare il gol. Nerazzurri che fanno fatica a prendere il pallino del gioco. Altro pasticcio della difesa meneghina, salvata da Nikolaos Botis. Filippo Di Stefano si trova un pallone sui piedi, regalato, a cui Botis riesce ad opporsi miracolosamente. Tanta fatica per la squadra di Chivu che non riesce a rendersi mai pericolosa. Protagonista della partita sicuramente Botis, migliore in campo dei nerazzurri.

Fiorentina-Inter Primavera al 45′ – Il tabellino

0 FIORENTINA-INTER 0

Marcatori:

FIORENTINA U19 (3-5-2): 30 Martinelli, 4 Lucchesi, 5 Biagetti, 9 Sene (29 Toci dal 41′), 11 Di Stefano, 16 Vitolo, 21 Falconi, 22 Favasuli, 25 Krastev ©, 28 Nardi, 33 Kayode.

A disposizione: 12 Tognetti, 40 Vannucchi, 2 Elia, 3 Messini, 7 Capasso, 14 Berti, 15 Baroncelli, 17 Denes, 23 Bigozzi, 24 Gori, 26 Vigiani, 31 Ievoli, 32 Atzeni, 37 Comuzzo.

Allenatore: Alberto Aquilani

INTER U19 (3-5-2): 1 Botis, 3 Fontanarosa ©, 6 Guercio, 31 Di Pentima, 26 Perin, 7 Martini, 25 Biral, 8 Grygar, 15 Bonavita, 22 Curatolo, 11 Iliev

A disposizione: 32 Basti, 40 Delvecchio, 16 Di Maggio, 23 Esposito, 28 Stante, 30 Owusu, 33 Pelamatti, 34 Berenbruch, 35 Zefi, 36 Casani, 37 Aidoo.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Francesco D’Eusanio Assistenti: Emanuele De Angelis e Andrea Bianchini

NOTE – Ammoniti: Falconi (F) al 23′, Perin (I) al 25′, Lucchesi (F) al 31′, Favasuli (F) al 42′, Biagetti (F) al 46′ Recupero: 3′ (PT).