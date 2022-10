Fiorentina-Inter, tentazione Correa dal primo minuto: il Tucu scalpita − SM

Joaquin Correa potrebbe essere la sorpresa di Inzaghi in Fiorentina-Inter. Il Tucu, ormai recuperato dall’infortunio, insidia i compagni d’attacco per una maglia dal primo minuto

TENTAZIONE OFFENSIVA − Fiorentina-Inter manca sempre meno. Simone Inzaghi valuta la formazione da schierare contro i viola. In difesa, scelte già o quasi delineate (vedi articolo), mentre il vero dubbio rimane l’attacco. Intoccabile Lautaro Martinez, ritornato a splendere anche davanti la porta. Secondo Marco Barzaghi di Sport Mediaset, rimane aperta la bagarre tra Correa ed Edin Dzeko. C’è la tentazione del Tucu al posto del bosniaco, anche per farlo riposare un po’ dopo il grande tour de force di partite. L’intenzione del tecnico è anche quella di ridare chance al proprio pupillo, tra i peggiori in questo avvio di campionato.