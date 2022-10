Inzaghi delinea l’Inter anti Fiorentina, in difesa un top non al meglio − SM

L’Inter si prepara alla trasferta di Firenze. La squadra, partita ieri con una novità (vedi articolo), è a caccia del tris di vittorie consecutive. Inzaghi pensa alla formazione ma con molta probabilità dovrà fare a meno di un big in difesa

ULTIME − Prima del match point in Champions League contro il Viktoria Plzen, l’Inter ha una gara altrettanto fondamentale in campionato contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Simone Inzaghi pensa all’undici da schierare. In difesa, va verso il forfait o comunque la panchina Alessandro Bastoni. Il difensore è apparso febbricitante, ecco perché al suo posto giocherà Francesco Acerbi in compagnia di Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Tra i pali, lussazione ad un dito per Samir Handanovic e dunque quinta gara di fila per André Onana.