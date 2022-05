De Rossi: «Scudetto Primavera? Cagliari o Inter brutti clienti. Roma forte!»

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera che oggi ha trionfato in semifinale contro la Juventus (vedi articolo), ha parlato della finale. I giallorossi se la vedranno con una tra Inter e Cagliari.

VERSO LA FINALE – La Roma Primavera allenata da Alberto De Rossi è la prima finalista per il Campionato Primavera 1. In attesa di conoscere chi tra Inter e Cagliari sarà l’avversario in finale, queste le sue parole attraverso il sito ufficiale del club: «Cosa serve per vincere lo scudetto? Una squadra forte. Quella che abbiamo noi. Ma ci serve anche la maturità: gioire per la vittoria, ma poi mettersi sotto, confrontarsi e prepararsi bene, perché avremo di fronte o il Cagliari o l’Inter. E chiunque ci capiterà, sarà un brutto cliente. Ci vorrà la migliore Roma. Forse, anche migliore di quella vista oggi».

Fonte: asroma.com