Cambiasso ricorda la Champions League con Inter: «Indimenticabile»

Cambiasso, opinionista su Sky Sport in vista della finale di UEFA Champions League in programma domani tra Real Madrid e Liverpool, ha ricordato i momenti della finale vissuta con l’Inter.

VERSO LA FINALE – Esteban Cambiasso ha ricordato i momenti vissuti prima della finale europea: «Come far passare le ore verso la finale di UEFA Champions League? Io che le ho vissute con l’Inter direi che è meglio non farle passare. Vero che vuoi che arrivi la finale, vero che arrivi quel trofeo che è quello che la tua ambizione ti chiede. Però questi sono momenti indimenticabili che poi passano gli altri e ti chiedi perché te non lo sei goduta di più».