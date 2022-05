Mkhitaryan, Roma non preoccupata dalla cessione. Inter più vicina? – Sky

Mkhitaryan – proprio come Ivan Perisic con l’Inter -, in questi giorni deciderà se continuare la sua esperienza a Roma oppure se trasferirsi in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma non sarebbe comunque preoccupata qualora dovesse fare a meno del centrocampista armeno.

APERTURA – Secondo quanto riferito dall’inviato Sky, Angelo Mangiante, la Roma è tranquilla riguardo al possibile addio di Henrikh Mkhitaryan. Proprio come successo la scorsa stagione con Edin Dzeko, la società ha fatto partire il giocatore che aveva volontà di cambiare piazza perché voleva puntare su Abraham. I giallorossi non sono per niente preoccupati dalla situazione rinnovo dell’ex Arsenal, soprattutto qualora dovesse essere lui stesso a voler cambiare aria. Eventualmente il club lo sostituirebbe con un giocatore con meno esperienza e più giovane.