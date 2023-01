Curva Nord presente a Inter-Fiorentina Primavera! E c’è pure un prestito

È in corso Inter-Fiorentina, finale della Supercoppa Primavera (QUI il live della partita). A seguire la squadra di Chivu all’U-Power Stadium di Monza c’è anche una delegazione della Curva Nord.

LA PRESENZA – La Curva Nord Milano accompagna l’Inter Primavera nella finale di Supercoppa Primavera contro la Fiorentina. All’U-Power Stadium di Monza c’è anche la parte più calda del tifo nerazzurro, che sostiene i ragazzi dell’Under-19. La Curva Nord si è posizionata nel settore davanti alla tribuna. Anche un coro per Cristian Chivu in avvio di partita. Fra i presenti allo stadio c’è anche un prestito nerazzurro, ossia Franco Carboni. Il laterale italo-argentino classe 2003 si è appena trasferito proprio al Monza, dopo aver giocato la prima parte di stagione al Cagliari in Serie B. Per Inter-Fiorentina non tantissimo pubblico ma comunque c’è un sostegno che si fa anche sentire in campo.