Skriniar, l’Inter non ha solo un obiettivo! Ma non per gennaio – Sky

Skriniar andrà via dall’Inter probabilmente il 30 giugno, quando scadrà il suo contratto e potrà firmare col PSG a parametro zero. Marchetti, in collegamento da Madonna di Campiglio per Sky Sport 24, aggiorna su come la società si vuole muovere per rimpiazzarlo.

SOSTITUZIONE NON IMMEDIATA – Milan Skriniar ha deciso di optare per lo strappo, cancellando tutto quanto di buono aveva costruito in questi sei anni all’Inter. Per Luca Marchetti la società, appreso che andrà al PSG, sta iniziando a pensare a un sostituto: «Obiettivi noti? Io penso di sì e penso che non sia neanche uno. Penso che l’Inter si stia tarando sulla sostituzione di Skriniar a giugno, quindi nel mercato estivo, per avere obiettivi diversi. Non vuole avere solo una pista da battere, perché l’Inter lo sa già da diverso tempo che Skriniar va via. I rinnovi di contratto che l’Inter dovrà affrontare nei prossimi mesi, tanti, sono relativi ai difensori. Il mercato dei difensori l’Inter lo conosce bene e sa come dirigersi».