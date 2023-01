Inter-Fiorentina Supercoppa Primavera, presente in tribuna anche un dirigente

Inter-Fiorentina Primavera in campo in questi minuti all’U-Power Stadium di Monza per la Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale in palio per le due squadre. Presenti allo stadio non solo una rappresentanza della Curva Nord (vedi QUI), ma anche parte della dirigenza nerazzurra.

DIRIGENZA A MONZA – Presente anche Piero Ausilio in tribuna all’U-Power Stadium di Monza ad assistere la finale di Supercoppa Italiana Primavera tra Inter e Fiorentina. Assenti Giuseppe Marotta, Dario Baccin e il presidente Steven Zhang.