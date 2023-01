Zuberek, brutto infortunio in Inter-Fiorentina Primavera: fuori in lacrime

Zuberek, attaccante della Primavera dell’Inter, è stato costretto a uscire nei primi minuti della partita contro la Fiorentina (QUI il live). Per lui il sospetto è di un brutto infortunio, a giudicare la dinamica.

LO STOP – È durata sei minuti la partita di Jan Zuberek nella finale di Supercoppa Primavera di stasera, Inter-Fiorentina. Il giovane attaccante polacco, schierato centravanti da Cristian Chivu nel 4-2-3-1, in un contrasto con Eljon Toci (che non ha alcuna responsabilità) ha avuto una torsione innaturale del ginocchio destro. Subito soccorso in campo dallo staff medico, è uscito con la gamba immobilizzata e in lacrime. Si teme un grave infortunio. Al posto di Zuberek è entrato Dennis Curatolo all’8′. Segui qui la diretta della partita.