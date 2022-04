Carboni: «Grazie Argentina, che orgoglio! Con Messi realizzato un sogno»

Franco Carboni non ha ancora debuttato con la maglia dell’Inter in Prima Squadra ma è tra i talenti più apprezzati in casa nerazzurra. In una lunga intervista a Goal.com (vedi prima parte), emozionato, ha parlato della prima convocazione da parte dell’Argentina di Lionel Scaloni e soprattutto dell’idolo Lionel Messi.

ANCHE ARGENTINA – Franco Carboni, pilastro della Primavera dell’Inter di Cristian Chivu, parla anche della sua esperienza con l’Argentina: «Sapevo che la nazionale mi stava seguendo qui all’Inter. Quando è arrivata la chiamata è stato un orgoglio ed un’emozione immensa. Un’esperienza molto bella. Ringrazio l’Italia per l’opportunità che mi ha dato con alcune amichevoli con l’Under-17 e l’Under-18. Sono state esperienze molto importanti per me. Ma quando è arrivata la chiamata dell’Argentina non ho avuto dubbi. È il mio Paese ed era il mio sogno giocare con quella nazionale. Messi? Ho davvero realizzato un sogno. Una cosa che sognavo fin da bambino e che in quel momento ho vissuto. Allenarsi con lui, fare un possesso palla, ma anche mangiare al tavolo con lui… Cose incredibili e sensazioni difficili da spiegare».

CON IL FRATELLO – Franco Carboni parla del rapporto con il fratello, Valentin, anche lui all’Inter e convocato dall’Argentina: «Valentin? Il nostro rapporto è molto bello. Da piccoli ci ‘ammazzavamo’ in salotto (ride, nda) negli 1 contro 1 per vedere chi vinceva. Vincevo sempre io, ma solo perché ero più grande. È bellissimo poter giocare in squadra con lui, non lo immaginavo. Lui sta facendo molto bene e sono molto contento. Per me è molto bello che mio fratello faccia la stessa cosa che faccio io. È bellissimo condividere gli stessi sogni con una persona della famiglia».

OBIETTIVI – Carboni conclude parlando dei suoi prossimi obiettivi: «Adesso penso a finire bene la stagione con la Primavera. Ci giochiamo obiettivi importanti come i playoff, che vogliamo conquistate. Poi a fine stagione valuteremo con il mio procuratore e l’Inter la scelta migliore per me. Mi pongo sempre obiettivi a breve termine. Sogno di giocare nella prima squadra dell’Inter o in una prima squadra in Serie A».

Fonte: Goal.com – Alessandro De Felice