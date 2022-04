Milan in vendita, arrivano conferme internazionali: le cifre dell’operazione

Milan non più Made in USA, a breve. La società rossonera, attualmente in mano a Elliott, sembra essere finita al centro di un’operazione di mercato con sbocco in Bahrain. La notizia sta facendo il giro del mondo e arrivano conferme da più parti

DA UN FONDO ALL’ALTRO – Il Milan cambia proprietà? Il fondo Investcorp, con sede in Bahrain, ha avviato trattative di esclusiva per l’acquisto della società rossonera. L’anticipazione dell’agenzia britannica Reuters è firmata Simon Evans, a cui risulta che l’acquisto delle quote del Milan sia prossimo al completamento. Una conferma arriva dagli Stati Uniti d’America attraverso l’autorevole Bloomberg, a firma Daniele Lepido e Tommaso Ebhardt, che aggiungono il dettaglio economico. Il valore attribuito al Milan dall’attuale proprietà rossonera, il fondo statunitense Elliott, è pari a un miliardo di euro. Che è la base su cui potrebbe chiudersi l’operazione. Una trattativa che confermerebbe la notizia del quotidiano francese L’Equipe sull’imminente cambio di proprietà del Milan, finita al centro dell’attenzione della UEFA per via degli affari incrociati con il LOSC Lille. Seguiranno aggiornamenti.