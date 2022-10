Campionato Primavera 1, 9ª giornata: partite in diretta TV e streaming Sportitalia

Un anticipo oggi apre la nona giornata del Campionato Primavera 1. Per vedere l’Inter in campo, ancora alla ricerca della prima vittoria e desolatamente penultima in classifica, bisogna aspettare domani e curiosamente sarà sempre contro la Fiorentina, come la prima squadra.



CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 9ª GIORNATA

Juventus-Cagliari venerdì 21 ottobre ore 15 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Milan-Roma sabato 22 ottobre ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Fiorentina-Inter sabato 22 ottobre ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Sassuolo-Torino sabato 22 ottobre ore 15 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Lecce-Bologna domenica 23 ottobre ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Frosinone-Empoli domenica 23 ottobre ore 13 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Napoli-Atalanta domenica 23 ottobre ore 15 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Sampdoria-Udinese domenica 23 ottobre ore 15 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Verona-Cesena lunedì 24 ottobre ore 15 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Frosinone 19

Roma 17

Juventus 17

Sassuolo 16

Lecce 14

Fiorentina 14

Torino 14

Bologna 13

Milan 12

Empoli 12

Atalanta 10

Cagliari 10

Sampdoria 7

Verona 7

Napoli 7

Cesena 4

Inter 3

Udinese 1