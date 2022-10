Reichart (CEO Superlega): «Vogliamo migliorare calcio europeo! I tempi…»

Bernd Reichart, amministratore delegato della Superlega, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato del progetto illustrandone i punti salienti e gli obiettivi a lungo termine

REAZIONI – Bernd Reichart, neo amministratore delegato della Superlega, parla delle reazioni alla presentazione del progetto: «Ho ricevuto reazioni incoraggianti nelle prime quarantotto ore del del mio incarico. Il mondo del calcio ha apprezzato il nostro approccio aperto al confronto onesto e leale nel quale cerco di focalizzare l’attenzione su quanto sta accadendo nel calcio europeo, trasformazioni che possono farlo diventare meno rilevante al livello mondiale ed impoverire i club. I club che, in definitiva, sono gli attori che rischiano economicamente e che quindi hanno il diritto di poter definire il loro futuro, senza subirlo. Poi parlo di sostenibilità economica del nostro sistema che sta diventando sempre più grave e infine mi soffermo sul problema della governance del calcio europeo che deve essere all’altezza delle difficili sfide che sta affrontando».

OBIETTIVI – Reichart fissa gli obiettivi: «Noi vogliamo migliorare il calcio europeo. Questo è il nostro obiettivo. indipendentemente da quanto deciderà la Corte Europea. È ovvio che la Corte, probabilmente, darà una cornice dentro la quale si dovrà costruire il futuro del calcio europeo. Superlega? Vedremo quale sarà la decisione della Corte Europea, noi saremo pronti. Io sono convinto che si farà, per il bene e la sopravvivenza del calcio. Sui tempi non riesco a fare una previsione precisa ma credo non si possa ipotizzare un inizio prima della stagione 2024/25».

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago

