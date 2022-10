Lukaku, Inzaghi ha deciso: niente Fiorentina-Inter! Sorge un dubbio – SM

Romelu Lukaku non prenderà parte a Fiorentina-Inter. Secondo SportMediaset Inzaghi ha già deciso: il belga è ancora in ritardo di condizione

DECISIONE – Romelu Lukaku non sarà a disposizione di Inzaghi per Fiorentina-Inter. Secondo SportMediaset il tecnico ha già deciso che il belga non figurerà nella lista dei convocati per la sfida del Franchi: rimarrà ad Appiano Gentile per migliorare la condizione fisica in vista dei prossimi delicati impegni della squadra. L’obiettivo, adesso, è la sfida contro il Viktoria Plzen di mercoledì, decisiva per il passaggio del turno in Champions League. Secondo l’emittente però, sorge un dubbio: perché un giocatore che non è ritenuto idoneo a sedersi in panchina per una partita in programma sabato sia in grado di giocare il mercoledì sera successivo? A questo interrogativo, presumibilmente, risponderà nelle prossime ore lo stesso tecnico nerazzurro.

Fonte: Sportmediaset.it