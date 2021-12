Campionato Primavera 1, 14ª giornata: risultati e classifica. Inter, Natale da 4ª

Anche il Campionato Primavera 1 ha finito le sue attività per quanto riguarda il 2021. L’Inter va alla sosta da quarta in classifica, dopo la vittoria sul Torino (vedi articolo), accorciando proprio sui granata così come sulla Roma, capolista che però non ha giocato.

Empoli-Sassuolo 0-2

Juventus-Cagliari 1-2

Pescara-Lecce 1-2

Atalanta-SPAL 3-0

Inter-Torino 3-1

Sampdoria-Verona 2-1

Bologna-Milan rinviata

Fiorentina-Napoli rinviata

Roma-Genoa rinviata

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 33 *

Cagliari 25

Torino 24

Inter 22

Sassuolo 22

Genoa 21 *

Atalanta 21

Juventus 21

Napoli 19 *

Sampdoria 19

Fiorentina 18 **

Milan 17 *

Empoli 17

Lecce 16

Verona 16

SPAL 14 *

Bologna 10 *

Pescara 5

* una partita in meno

** due partite in meno

PROSSIMO TURNO

Sassuolo-Pescara venerdì 7 gennaio ore 12.30

Milan-Empoli venerdì 7 gennaio ore 14.30

Cagliari-Roma sabato 8 gennaio ore 11

Genoa-Napoli sabato 8 gennaio ore 11

SPAL-Inter sabato 8 gennaio ore 13

Fiorentina-Bologna sabato 8 gennaio ore 15

Torino-Juventus sabato 8 gennaio ore 18

Lecce-Sampdoria domenica 9 gennaio ore 12.30

Verona-Atalanta domenica 9 gennaio ore 14.30