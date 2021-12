Primavera, Inter-Torino 3-1: la chiude Jurgens! Nerazzurri al quarto posto

Primavera, Inter-Torino si sfidavano per il match valido per la quattordicesima giornata del campionato. Successo importante per i nerazzurri di Chivu

SUCCESSO – L’Inter di Chivu, conquista un’importante vittoria contro il Torino. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio per 2-1, con le reti nerazzurre di Casadei ed Abiuso (qui il report), nella ripresa, l’Inter gestisce il match e chiude il discorso al 63′ con un guizzo di Jurgens: l’estone si libera del marcatore in area e, con la punta, batte l’estremo difensore dei granata. È il gol del definitivo 3-1. Successo importantissimo per i nerazzurri che dovevano riscattare le ultime uscite non felici. Con i tre punti conquistati, l’Inter aggancia il Sassuolo al quarto posto, a tre lunghezze dal Cagliari secondo in classifica.