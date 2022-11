Bayern Monaco-Inter Youth League 1-0 al 45′: Stankovic sbaglia il rigore!

Bayern Monaco-Inter in campo per la 6ª giornata di UEFA Youth League. Tedeschi subito in vantaggio con la rete di Hepburn. Di seguito il report del primo tempo di Bayern Monaco-Inter.

NB: Segui Bayern Monaco-Inter di UEFA Youth League grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Bayern Monaco-Inter è l’ultima giornata del girone di UEFA Youth League. I ragazzi di Cristian Chivu sono già qualificati. Probabilmente la partita è stata presa un po’ alla leggera: dopo soli 3 minuti arriva il vantaggio dei padroni di casa. A trovare il gol dell’1-0 è Barry Hepburn, grazie all’assist del terzino destro Vincent Manuba. I nerazzurri provano a reagire dopo un ingresso in campo poco concentrato. Il più in forma è Kevin Zefi, che viene atterrato dai giocatori tedeschi in più occasioni nei primi venti minuti di gara. Il Bayern Monaco ora gioca con la tranquillità di chi è in vantaggio. Al 28′ arriva l’occasione del pareggio per l’Inter. Issiaka Kamate subisce un fallo in area di rigore e l’arbitro assegna il penalty. Sul dischetto ci va Aleksandar Stankovic che però sbaglia. Sulla ribattuta Enock Owusu non riesce a centrare lo specchio della porta. Risultato che rimane dunque sullo 0-0. Il Bayern Monaco si riprende e inizia ad attaccare con più convinzione la porta nerazzurra. All’ultimo secondo del primo tempo è sempre Stankovic ad avere l’occasione del pareggio, sciupata però anche questa volta.

Bayern Monaco-Inter Youth League al 45′ – Il tabellino

1 BAYERN MONACO-INTER 0

Marcatori: Hepburn (B) al 3′

BAYERN MONACO U19 (4-3-3): 1 Hulsmann; 2 Manuba, 4 Wimmer, 5 Bengi, 3 Perez Vinlof; 8 Becker, 10 Zvonarek ©; 6 Aseko Nkili; 7 Scholze, 9 Klanac, 11 Hepburn.

A disposizione: 18 Ballis, 12 Dettoni, 13 Emci, 14 Pavlovic, 15 Schlabas, 16 Demircan, 17 Qashi.

Allenatore: Danny Galm.

INTER U19 (4-3-3): 1 Botis; 2 Biral , 14 Stante , 6 Di Pentima, 3 Perin; 7 Martini, 4 Stankovic ©, 8 Kamatè; 20 Owusu; 9 Zuberek, 11 Zefi.

A disposizione: 12 Delvecchio; 5 Guercio, 10 Iliev, 13 Stabile, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Damian Sylwestrzak (POL) Assistenti: Adam Karasewicz – Bartosz Kaszynski Quarto ufficiale: Wolfang Haslberger (GER)

NOTE – Ammoniti: Kamate (I) al 34′, Martini (I) al 36′, Wimmer (B) al 42′ Recupero: 1′ (PT).