FOTO – Inter, Materazzi e i ricordi in Baviera: «Chi ricorda l’ultima volta?»

L’Inter scende in campo alle 21 all’Allianz Arena per sfidare il Bayern Monaco nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League. Il fatto che siano entrambe qualificate non toglie fascino al confronto che negli anni si è dimostrato emozionante. Materazzi ricorda proprio un precedente in particolare

RICORDI MEMORABILI – L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Bayern Monaco all’Allianz Arena in una sfida che non ha nulla da chiedere poiché i piazzamenti sono già decisi nel Girone C di Champions League. Tuttavia il confronto tra i nerazzurri e i bavaresi ha sempre il suo fascino, come ricordo Marco Materazzi su Instagram. L’ex difensore ricorda proprio il precedente del 2011 quando l’Inter andò a vincere in rimonta proprio in Baviera: “Chi ricorda l’ultima volta all’Allianz Arena?”.

Difficile dimenticare e Materazzi lo sa bene.