Bellanova, contro il Bayern Monaco grande occasione! Step di crescita

Raoul Bellanova potrebbe esordire da titolare con l’Inter questa sera contro il Bayern Monaco. Per l’esterno un occasione da non fallire ed un importante step per la crescita

OPPORTUNITA’ – L’Inter, questa sera, sfiderà il Bayern Monaco. La trasferta in Baviera non sarà determinante per i destini della squadra di Inzaghi in Champions League, vista la qualificazione conquistata con un turno d’anticipo, ma può rappresentare un’occasione per quei calciatori che hanno trovato meno spazio in questo avvio di stagione: la vetrina della massima competizione europea è l’ideale banco di prova per qualche calciatore di dimostrare di meritare più spazio in campo. Fra questi c’è certamente Raoul Bellanova. L’esterno, ex Cagliari, non ha trovato molto spazio in stagione, ma questa sera all’Allianz Arena avrà l’occasione di scendere in campo dal 1′. Una chance da non fallire.

DIMOSTRARE – Bellanova, questa sera avrà l’occasione di “mettere in difficoltà” Inzaghi: con una buona prestazione, l’esterno potrebbe scalare le gerarchie all’interno della rosa e proporsi come più credibile alternativa al titolare Dumfries. L’esterno, quando è stato in chiamato in causa, ha mostrato sprazzi di talento grezzo su cui lavorare. E la crescita, per un giovane calciatore, passa anche da palcoscenici prestigiosi come quello dell’Allianz Arena di Monaco.