Bayern Monaco – Inter U19: data, ora, cronaca e dove vederla

Ultimo turno di UEFA Youth League, la competizione dedicata ai settori giovanili. Per l’Inter, che ha già ottenuto l’accesso ai playoff, l’avversario è il Bayern Monaco. La partita si giocherà in Germania e precederà la sfida tra le prime squadre. Di seguito tutte le informazioni per seguire Bayern Monaco – Inter U19 e per scoprire dove seguirla in diretta TV e live streaming, oltre alla cronaca testuale disponibile su Inter-news.it

PARTITA ININFLUENTE – L’Inter Primavera vola in Baviera dopo il pareggio per 2-2 contro il Frosinone in campionato. Per la squadra di Cristian Chivu la partita di UEFA Youth League di domani è ininfluente ai fini della classifica: i nerazzurri si sono già assicurati il pass per i playoff – qui i dettagli – . Il match contro i bavaresi si giocherà alle ore 16, al FC Bayern Campus di Monaco. Su Inter-news.it il LIVE inizierà verso le 15,30. Dopo la fine della partita seguiranno il tabellino e le pagelle dettagliate dell’incontro. Al momento non ci sono conferme su dove la partita verrà trasmessa. Seguiranno aggiornamenti sullo streaming appena ci saranno comunicazioni a riguardo.