Bayern Monaco-Inter, il giocatore in conferenza stampa con Nagelsmann

Alle 13 ci sarà la conferenza stampa del tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann in vista della gara contro l’Inter. L’allenatore sarà affiancato come sempre da un calciatore. Definita la scelta

LA SCELTA − Vigilia di Bayern Monaco-Inter, ultima gara del girone C di Champions League. In conferenza stampa alle 13 parlerà Nagelsmann, con Simone Inzaghi che lo farà in serata (vedi orario). Definito anche il giocatore che farà compagnia al tecnico tedesco durante i quindici minuti di fronte alla stampa. Sarà Joshua Kimmich. Il centrocampista tedesco è ormai un veterano di questa squadra.