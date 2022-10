Inter Primavera, centrato lo spareggio in Youth League: i possibili avversari

Grazie ai 4 gol di Iliev – qui il tabellino – L’Inter Primavera ha centrato il turno di spareggio di Youth League. I nerazzurri affronteranno una delle 8 squadre che arrivano dal percorso Campioni , che nella prossima settimana affronteranno i match di ritorno del secondo turno preliminare.

CHIVU IN ATTESA – L’Inter Primavera può respirare. Con i 3 punti conquistati contro il Viktoria Plzen, la squadra di Cristian Chivu si è assicurata un posto allo spareggio di UEFA Youth League, dove incontrerà una delle 8 squadre provenienti dal percorso Campioni . Questo percorso è composto da 32 squadre primavera detentrici del titolo nel proprio paese con un alto punteggio nel ranking UEFA, le cui prime squadre non sono riuscite a qualificarsi alla fase a gironi della UEFA Champions League. Le 32 squadre si sfidano in due turni preliminari, con match di andata e ritorno. Le 8 vincenti del secondo turno preliminare – i cui match di ritorno si terranno nella prossima settimana – affronteranno le seconde classificate nei gironi di Youth League. Ecco i match in programma nel secondo turno preliminare dai quali potrebbe uscire l’avversaria dell’Inter Primavera.

RITORNO SECONDO TURNO PRELIMINARE “CAMPIONI”

Martedì 1 novembre

Crvena Zvezda – AZ Alkmaar (18:00, andata 2-2)

Mercoledì 2 novembre

Ruh Lviv – Galatasaray (14:00, andata 3-1)

Genk – Coleraine (15:00, andata 4-0)

Hajduk Split – Apolonia (15:00, andata 3-0)

MTK Budapest – Ashdod (16:00, andata 2-0)

Trenčín – Panathinaikos (17:30, andata 0-2)

Nantes – Hibernian (19:00, andata 0-1)

AIK – Young Boys (19:00, andata 3-0)

Fonte: sito ufficiale UEFA