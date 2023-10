Zefi torna a sorpresa e ribalta l’Inter: da 2-0 a 2-3 in pieno recupero!

Zefi torna a disposizione dell’Inter, anche se non per il livello ambito dallo stesso talento irlandese. Il ritorno in campo, al gol e alla vittoria potrebbe essere un nuovo inizio nonostante quanto successo nel recente periodo post-infortunio. Si attendono ulteriori sviluppi adesso

ZEFI SHOW – La settima giornata del Campionato Nazionale Under-18 Serie A & B giocata in posticipo di lunedì è sorprendente. Non solo per la clamorosa rimonta in trasferta. Il Parma va sul 2-0 nel giro di un quarto d’ora a inizio ripresa, tra il 48′ e il 63′, quando inizia la partita di Kevin Zefi dopo il lungo sto per infortunio (e non solo…). Il classe 2005 irlandese fa il suo ingresso in campo al 61′ e l’Inter Under-18 di Andrea Zanchetta torna pericolosa. Prima accorcia, all’80’. E sull’1-2 inizia il Zefi-show. Il numero 19 nerazzurro prima pareggia con un tiro di potenza in corsa sulla ribattuta del portiere. Poi decide la partita all’ultimo minuto di recupero, saltando il suo marcatore e calciando a giro rasoterra alla sinistra del portiere, non senza lambire il palo interno. Doppietta in 8′, tra l’85’ e il 93′, cioè al terzo e ultimo minuto di recupero di Parma-Inter U18. Un ritorno clamoroso e inaspettato per il talento irlandese sparito dai radar nerazzurri da troppo tempo. Zefi ribalta l’Inter Under-18 di Zanchetta, che a sua volta ribalta il Parma. Un palcoscenico sicuramente non all’altezza del 18enne talento di Dublino, che adesso punta a essere re-inserito nella rosa dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu per il Primavera 1. Zefi riuscirà a recuperare la fiducia dell’Inter nonostante il contratto il scadenza e le voci di calciomercato sul suo conto? La situazione potrebbe cambiare nuovamente. I prossimi due mesi saranno decisivi: Inter e Zefi ancora insieme? Difficile in futuro ma il presente può ancora essere riscritto… incredibilmente.