Continua la crescita di Asllani: Inzaghi lo coccola dopo Inter-Roma

Inter-Roma ha rappresentato un ulteriore step di crescita per Asllani. E infatti Inzaghi nel post partita ha voluto coccolare un po’ il suo giocatore.

CRESCITA PROGRESSIVA – Continua la crescita di Kristjan Asllani. Mattoncino dopo mattoncino, il giovane sta riuscendo a ritagliarsi il suo spazio in maglia nerazzurra. Inzaghi ha dimostrato di aver fiducia in lui, seppur sempre da subentrato, dandogli minuti occasione dopo occasione in varie partite. Anche col risultato in bilico, o quando all’Inter serviva un cambiamento di ritmo. L’albanese non ha mai tremato, rispondendo sempre alla fiducia con le prestazioni. E in Inter-Roma è arrivato un ulteriore step di questa crescita.

GIOCATA DI SPESSORE – Il suo ingresso negli ultimi quindici minuti infatti è stato fondamentale per trovare l’accelerazione necessaria a incrinare il muro giallorosso. Asllani ha trovato una giocata decisiva. Quell’apertura su Dimarco ha permesso di trovare lo spazio giusto per arrivare al gol. Una giocata di personalità e tecnica che certifica i passi avanti del giocatore. Ottenuti passo dopo passo. E Inzaghi infatti si è coccolato il suo giovane vice regista.

COCCOLE DALL’ALLENATORE – Nel post partita il tecnico ha elogiato il suo impatto su Inter-Roma con parole chiare: “Asllani è entrato con grandissima personalità, sta crescendo tantissimo. Sa che è differente rispetto all’Empoli, ma si sta ritagliando un bello spazio”. Un segnale pubblico sia della fiducia che Inzaghi ripone nel giocatore, sia della crescita mostrata dal numero ventuno negli apparentemente pochi minuti giocati fin qua. Una strategia che sta funzionando. Con pazienza, passo dopo passo.